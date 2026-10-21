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Wednesday, 21.10.2026
Digital Editions
Digital Editions
Digital Editions Archive
News
All News
Community
Events
Opinion
People and Lifestyle
Regional
Rural
Sport
Sport
Real Estate
About Us
About Us
Contact Us
Privacy Policy
Help and FAQ
Publications
Grenfell Record
Cowra Guardian/Canowindra News
Forbes Advocate
Parkes Champion-Post
Young Witness
Boorowa News Online
Social media
GO
Subscribe
Sign In
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Log Out
Russ Haylock
Journalist
News
Councils converge in Harden for mayoral summit
Sport
New format for upcoming cricket competition