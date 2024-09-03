PHOTO
Continued from the back page.
Class 5 100cm AM7
1st Stephanie Mackillop TM For Your Eyes Only
2nd Alyssa Cochrane Cut Em Up
3rd Kylie Cooley Wallaroo Cougar
4th Stephanie Mackillop TM Christiana Ronaldo
5th Hailey Lennon BH Sanchez El Diablo
6th Shane Evans Balou Barbaresco
Class 6 110cm AM7
1st Kylie Coolie Wallaroo Jaguar
2nd Stephanie Mackillop TM For Your Eyes Only
3rd Shane Evans Balou Barbaresco
4th Alexandra Martin Eddie
5th Alyssa Cochrane Cut Em Up
6th Tony Priestley Daibyn Fairings Kiss
Class 7 115-120cm Grand Prix
1st Kylie Cooley Wallaroo Jaguar
2nd Tony Priestly Daley Play
3rd Vicki Cowdrey Anembo GI Joe
4th Tony Priestly Daibyn Fairings Kiss
5th Alexandra Martin Eddie